تصدعات وشروخ وكردون أمنى .. منزل آيل للسقوط يثير الرعب بمنطقة الجمهورية بالغربية.. صور

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري حالة من الهلع والخوف الشديدين على وجوه المئات من الأسر والعائلات بسبب تصدعات وشروخات بمنزل سكني مكون من 3 طوابق بشكل مفاجئ وتم الدفع بكردون أمني حول المنزل والبدء فى تنفيذ قرارات إزالته لتأمين أرواح وحياة المواطنين.



كما أعطي محافظ الغربية اللواء هشام السعيد في تعليماته إلى رئيس حي ثان العميد خالد فوزي بأهمية الالتزام بإخلاء منزل أيل للسقوط مكون من 3 طوابق لتأمين أروح المواطنين بمنطقة الجمهورية.



وشارك فى تنفيذ قرار الإزالة لمياء خليفة عبد اللطيف خليفه نائب رئيس حي ثان وطارق الصباغ مدير القرارات الهندسية وعدد من أعضاء الشئون القانونيه بالحى و محمد الترسة مسؤول المخازن بالحي بالتنسيق مع قسم شرطة ثان المحلة لتنفيذ القرار.



وأشار رئيس الحي القرار الهندسي يحمل رقم 5 لسنة 2019م بشارع موسي السايس بمنطقة الجمهورية بدائرة الحي والصادر من لجنه المنشآت بحى ثان بازاله العقار المذكور حتي سطح الأرض.