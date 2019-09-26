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رياضة

اليوناني أنطونيو مشرفا على اللياقة البدنية بـ نادي الزمالك

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:51 م
ميتشو المدير الفني
ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك
ملك موسى
حرصت إدارة قطاع الكرة بنادي الزمالك علي الاتفاق مع مجلس إدارة النادى على تعيين اليونانى أنطونيو مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، مديرًا للبرامج البدنية بالنادى، على أن يتولى المسئولية عقب وصول مدرب الأحمال الجديد للانضمام إلى الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة ميتشو.

واكد أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم بالزمالك أن الاتفاق مع أنطونيو من البداية على التواجد ضمن الجهاز الفنى للفريق الأول بشكل مؤقت لحين استقدام الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق لمدرب أحمال ضمن جهازه و ينتظر ميتشو فسخ مدرب الأحمال الجديد لعقده مع ناديه الحالى خلال الساعات الجارية والانضمام لجهاز الزمالك.

وسيكون أنطونيو مشرفا على اللياقة البدنية فى مختلف الألعاب باستثناء الفريق الأول و سيستمر ضمن جهاز ميتشو لحين تسليم مهمته لمدرب الأحمال الجديد.

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