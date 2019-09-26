موجز السوشيال ميديا .. #محمد_علي_خان_وطنه يتصدر تويتر.. سيسى يا كايدهم.. فرج عامر يوجه رسالة لـ المتآمرين

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
المدرب المساعد للمنتخب المصرى يوجه رساله نارية للجهاز الفنى
اروى جودة تشعل الريد كاربت بـ وصلة رقص.. والجمهور: من حق الجميل يدلع
#شكرا_مخابرات_مصر يتصدر تويتر.. ومغردون: رجال صدقوا
#محمد_علي_خان_وطنه يتصدر تويتر.. ومغردون: قابض فلوس وعايز يورط مصر
هجوم حاد على صبا مبارك بـ مهرجان الجونة.. اعرف السبب
عادي جدا وزي القمر.. بماذا علق متابعو آيتن عامر على إطلالها في مهرجان الجونة
وصلة غزل من الجمهور لـ درة بعد إطلالة مهرجان الجونة
سيسى يا كايدهم.. فرج عامر يوجه رسالة لـ المتآمرين على مصر
شاهد .. إنجي وجدان مع زوجها في مهرجان الجونة
#هما_عايزنها_فوضى يشعل تويتر.. ومغردون: مصر فوق الجميع
المدرب المساعد للمنتخب المصرى يوجه رساله نارية للجهاز الفنى
اروى جودة تشعل الريد كاربت بـ وصلة رقص.. والجمهور: من حق الجميل يدلع
#شكرا_مخابرات_مصر يتصدر تويتر.. ومغردون: رجال صدقوا
#محمد_علي_خان_وطنه يتصدر تويتر.. ومغردون: قابض فلوس وعايز يورط مصر
هجوم حاد على صبا مبارك بـ مهرجان الجونة.. اعرف السبب
عادي جدا وزي القمر.. بماذا علق متابعو آيتن عامر على إطلالها في مهرجان الجونة
وصلة غزل من الجمهور لـ درة بعد إطلالة مهرجان الجونة
سيسى يا كايدهم.. فرج عامر يوجه رسالة لـ المتآمرين على مصر
شاهد .. إنجي وجدان مع زوجها في مهرجان الجونة
#هما_عايزنها_فوضى يشعل تويتر.. ومغردون: مصر فوق الجميع