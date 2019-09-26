شهادات تقدير ومكافآت مالية.. تكريم حفظة القرآن بالفيوم



شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الحفل السنوى الذى نظمته دار صلاح الدين الأيوبي للتربية والقرآن الكريم، التابعة لجمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع.



تم تكريم 60 من حفظة القرآن الكريم من أبناء الدار بمنحهم شهادات التقدير والمبالغ المالية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.



أعرب محافظ الفيوم خلال كلمته عن بالغ سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم، وقدم شكره للقائمين على هذا العمل، مؤكدًا على أهمية التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وجمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع بالقطاعين الخدمي والتنموي بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لما له من مردود إيجابي على الفرد والمجتمع.



وأضاف محافظ الفيوم بأن حفظة القرآن الكريم لهم من الفضل الكثير فهم أمثلة تحتذى ونماذج يجب الاقتداء بها، لافتًا إلى أهمية أن يتمثل القرآن في سلوكياتهم وتعاملاتهم ويكون حافزًا لهم على تفوقهم العلمي، وعلى القائمين على هذا العمل غرس الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الناشئة.