رئيس البرلمان البريطاني: لا يمكن إجراء انتخابات قبل 31 أكتوبر

قال جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس إن القواعد التنظيمية القائمة لا تسمح بإجراء انتخابات عامة قبل الموعد المقرر لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر.



وكان ريتشارد بيرجون، وهو نائب من حزب العمال المعارض، قد سأل بيركو عما إذا كان الوقت المطلوب، بموجب القواعد المتبعة حاليا، للترتيب لإجراء انتخابات عامة يجعل أقرب موعد ممكن لإجرائها الخامس من نوفمبر.



وقال بيركو "أستطيع أن أؤكد أن ما أعرفه عن الجدول الزمني الانتخابي بموجب إطار العمل المتبع حاليا مثل ما يعرفه".



وطلب رئيس الوزراء بوريس جونسون مرتين من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة لكن أحزاب المعارضة تقول إنها لا تريد الموافقة على ذلك لحين زوال خطر الانسحاب من التكتل دون اتفاق.