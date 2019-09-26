دقيقة حدادا على روح والد طارق العشري بـ مباراة حرس الحدود ووادي دجلة

وقف لاعبو فريق حرس الحدود ووادي دجلة دقيقة حدادا علي روح والد طارق العشري المدير الفني للفريق العسكري قبل انطلاق المباراة بينهما اليوم على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.



وتقدم اليوناني جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة بواجب العزاء للعشري قبل انطلاق المباراة ، وكان والده قد وافته المنية منذ يومين.



جدير بالذكر أن حرس الحدود تعادل في أول مباراة بالدوري امام المصري البورسعيدي بنتيجة 1-1، بينما خسر وادي دجلة أمام فريق طنطا الصاعد حديثا للممتاز بنتيجة 1-0.