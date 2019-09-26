رسالة دكتوراه عن دور الحكومة الإلكترونية بتحسين أداء المشروعات الصغيرة.. صور

حصل الباحث عبدالرحمن سعد زغلول، على درجة الدكتوراة في الفلسفة عن الإدارة العامة والمحلية من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية فى رسالته العلمية التى حملت عنوان "دور الحكومة الإلكترونية فى تحسين الأداء المتوازن للمشروعات الصغيرة".



لجنة المناقشة كانت برئاسة الدكتور محمد حسن العزازي – رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – وعضوية كل من الدكتور نهى محمد الخطيب أستاذ الإدارة العامة وعميد كلية العلوم الإدارية الأسبق، والدكتور هويدا محمود أبو الغيط أستاذ الإدارة العامة المساعد بمعهد أكتوبر العالي للاقتصاد.



وبحسب الدراسة فإن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد أهم مكونات التنمية الاقتصادية لأي دولة، نظرًا لمردود النشاط الإيجابي لتلك الشريحة من المشروعات على اقتصاديات الدول حيث تمثل المشروعات الصغيرة عصب الاقتصاد في كثير من دول العالم، ليس فقط لأنها توفر فرص عمل، ولكن لأنها تغذي الصناعات الكبيرة باحتياجاتها، وتعمل بصورة لصيقة للأسواق والمناطق الصناعية، ومنافذ التصدير كما أنها تعد حاضنة لرجال أعمال المستقبل.



وسعى الباحث من خلال الدراسة إلى معرفة ما ما يمكن أن تقدمه الحكومة الإلكترونية لتفعيل تحسين الأداء المتوازن للمشروعات الصغيرة وذلك من خلال دراسة دور تطبيقات الحكومة الإلكترونية في مواجهة العديد من التحديات التي تواجه الحكومات في دعم المشروعات الصغيرة من خلال معالجة أوجه القصور والمعوقات التي تحول دون قيام الدولة بدورها المنوط بها حيال هذه الشريحة من المشروعات بالشكل الأمثل، وأيضا معرفة دور تطبيقات الحكومة الإلكترونية في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة، ورفع كفاءتها وزيادة قدراتها التنافسية.



وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات من أهمها وضع استراتيجية واضحة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، ورفع مبالغ التمويل المقدمة للمشروعات الصغيرة لما له من دور إيجابي في تحسين العمليات الداخلية وتحقيق أرباح مناسبة من تلك المشروعات الصغيرة، إضافة إلى الاهتمام بعنصري التدريب والتأهيل للعنصر البشري المشارك في عملية تطبيق المنهج والأسلوب في حالة الحكومة الإلكترونية نظرا لأن متغير (التعلم والنمو المستمر) تأثر بشكل مباشر مع تطبيق أسلوب ومنهج الحكومة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في البرامج الأكاديمية بكافة أنواعها بحيث تتلاءم نوعية مخرجاتها التعليمية مع متطلبات التحول الإلكتروني وحاجات سوق العمل وهو ما يعني مزيدًا من الاستثمارات في قطاع التعليم بمراحله المختلفة وخصوصًا التعليم العالي و إتاحة برامج تدريبية إلكترونية للموظفين لإمكانية التحول إلى الحكومة الإلكترونية.



حضر المناقشة كل من طارق قنديل والمهندس محمد سراج الدين اعضاء مجلس ادارة النادي الأهلي والدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور أحمد سعد زغلول، مدير التسويق بشركة زيروكس العالمية، والدكتور محمد سعد زغلول، مدير المشتريات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سلسبيل سعد زغلول مدير مكتب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والدكتورة ريهام معوض، مدير التطوير الاستراتيجي بمكتب نائب وزير الاتصالات، والدكتور عبد الله عبدالعزيز مدير عام سابق بوزارة الصحة، وأسماء عبد الله مسئول اعلامي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.