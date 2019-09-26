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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعاقب كيانات وسفن ساعدت القوات الروسية في سوريا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:57 م
وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، بفرض الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على أشخاص وكيانات بتهمة مساعدة القوات الروسية في سوريا على التزود بوقود الطائرات.

ووفقًا لـ العربية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 3 أشخاص ومؤسسة و 5 سفن لتزويد قوات روسيا في سوريا بالوقود.

وأكدت الوزارة في بيان أن واشنطن فرضت تلك العقوبات بسبب التحايل على العقوبات المفروضة.

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