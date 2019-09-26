ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد أيوب يظهر في مران الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تواجد أحمد أيوب المدرب العام للمنتخب الوطني لكرة القدم في مقر النادي الأهلي بعد توليه المنصب الجديد.

وظهر أيوب في ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي وحرص على مصافحة اللاعبين وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، متمنيا لهم التوفيق في الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادته اليوم الخميس لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

ووفقا لأجندة الجهاز الفني يتجمع اللاعبون في الرابعه مساء فى ملعب مختار التتش ، فيما ينطلق المران الساعة الخامسة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

وكان الأهلي قد تلقي خطابا رسميا يؤكد إقامة مباراة كانو سبورت على استاد الجيش ببرج العرب يوم السبت المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس جلسة سيد عبدالحفيظ مع رينيه فايلر قبل السفر لغينيا الاستوائية

فايلر يصحح أخطاء لاعبي الأهلي قبل سوبر الزمالك

فايلر يجتمع بـ سيد عبد الحفيظ خلال مران الأهلي

استعدادات مكثفة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر .. اقرأ التفاصيل

فايلر يجتمع بالجهاز المعاون على هامش مران الأهلي

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا للزمالك.. غدا

ترشيحاتنا

بدون مكيك أب.. نانسى عجرم بإطلالة رياضية مع زوجها

مفاجأة جديدة بشأن اسعار الفائدة قبل نهاية العام

برفقة كارول سماحة.. إلهام شاهين تطل بالأسود

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: تغيرات جوية عنيفة خلال الأيام المقبلة

تعليق مؤمن زكريا بعد عودته من الرحله العلاجية بـ ألمانيا

سعر خيالي لفستان الأميرة بياتريس في خطبتها اليوم.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وادى الراحة يستعيد بريقه.. ترميم متحف السادات تخليدا لذكرى الزعيم الراحل.. صور

صبا مبارك وهند صبرى بنفس الفستان.. مين احلى؟

بعد إعلان خطبتها اليوم.. 10 إطلالات أنيقة للأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث