أحمد أيوب يظهر في مران الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

تواجد أحمد أيوب المدرب العام للمنتخب الوطني لكرة القدم في مقر النادي الأهلي بعد توليه المنصب الجديد.



وظهر أيوب في ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي وحرص على مصافحة اللاعبين وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، متمنيا لهم التوفيق في الفترة المقبلة.



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادته اليوم الخميس لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.



ووفقا لأجندة الجهاز الفني يتجمع اللاعبون في الرابعه مساء فى ملعب مختار التتش ، فيما ينطلق المران الساعة الخامسة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.



وكان الأهلي قد تلقي خطابا رسميا يؤكد إقامة مباراة كانو سبورت على استاد الجيش ببرج العرب يوم السبت المقبل.



