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أخبار العالم

الجيش الروسي يتسلم 3 قاذفات (سو-34) أسرع من الصوت.. أكتوبر المقبل

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:08 م
صدى البلد
ا ش ا
تتسلم المنطقة العسكرية الروسية المركزية، مطلع أكتوبر المقبل، ثلاث قاذفات من نوع (سو-34) المتعددة المهام والأسرع من الصوت، وذلك ضمن فوج الطيران المتمركز بمقاطعة تشيليابينسك الروسية. 

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الروسية المركزية اليوم /الخميس/، أنه من المخطط أن تتسلم لجنة الاستلام هذه المقاتلات مطلع أكتوبر المقبل في القاعدة الجوية العسكرية (شاجول) الواقعة بمقاطعة تشيليابينسك، موضحا أن فوج الطيران الجديد سيتم تجهيزه بشكل كامل بأحدث الطائرات من جيل 4++. 

يُذكر أن القاذفة (سو ــ 34) تم تصميمها لتدمير كل من الأهداف الأرضية والمائية للعدو، وهي قادرة على ضرب الأهداف المتحركة حتى ذات الحجم الصغير في أي وقت من اليوم ووفق أية ظروف جوية، وتبلغ حمولة هذه المقاتلة حوالي 8 أطنان، وسرعتها تصل إلى 1.9 ألف كيلومتر في الساعة، ويبلغ مدى تحليقها 4 آلاف كيلومتر.

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