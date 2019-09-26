عمال مصر: حصلنا على مكاسب عديدة فى عهد السيسي.. توفير حماية اجتماعية لمحدودى الدخل أولها.. والقضاء على الفصل التعسفى

تحديث منظومة التشريعات وتوفير حماية اجتماعية لمحدودى الدخل

النائب وهب اللـه:

الدولة صاحب العمل فى منظومة التأمينات على العمالة غير المنتظمة

توافق طرفي العمل في مشروع القانون .. ولا فصل تعسفى للعمال



حصل عمال مصر على العديد من المكاسب التي تحققت لهم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أقيمت فيه العديد من الأنشطة والمشروعات العملاقة التى وفرت فرص العمل اللائق والآمن للشباب مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة بشكل ملحوظ بما ساهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى ولابد أن نشير إلى التعديلات الدستورية التى كفلت للعمال الحقوق الشرعية من الرعاية الاجتماعية والصحية وممارسة الحقوق والحريات السياسية.



قال النائب محمد وهب اللـه عضو مجلس النواب والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الفترة الماضية الحكم حرص على حماية البعد الاجتماعي داخل الدولة وكان العمال وأسرهم الشريحة الأولى بهذه الرعاية واستفادوا منها كثيرا.



وكان من أولى هذه الخطوات التاريخية دعوة الرئيس لمجلس النواب بأن يبادر بتعديل التشريعات ذات العلاقة بالتنمية ومجالات الاستثمار ووجه الرئيس بضرورة تطوير منظومة التشريعات العمالية لتوفير الحماية اللازمة للعمال باعتبارهم شركاء أساسيين فى العمل من أجل بناء مصر الحديثة على النحو التالى:



إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى وفر المناخ الآمن والضمانات أمام المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب وبالتالى أقيمت العديد من المشروعات التى وفرت فرص العمل العديدة والمتنوعة أمام الشباب من الجنسين.



إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذى أصبح بديلا للقانون 47 لسنة 1978 الذى عانى منه جميع العاملين بالحكومة البالغ عددهم نحو 6.5 مليون عامل هذا القانون الجديد كفل للعاملين حقوق وواجبات فى العمل من حيث زيادة العلاوات الدولية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية فى مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.



وأوضح وهب الله، أن الحكومة تسعى حاليا فى استجابة للتنظيم النقابى بحصر جميع الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة تمهيدا لعرض المشروع الخاص بالتسوية على مجلس النواب في الفصل التشريعي القادم لإقراره، كما وافق المجلس من قبل على إصدار قانون يقضي بصرف البدل النقدي للأجازات تلقائيا عند التقاعد بدلا من اللجوء للمحكمة.



أضاف أن الرئيس منذ توليه وجه بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل وكان من ثمار هذا التوجه الإنسانى إنشاء المشروع القومى تكافل وكرامة الذي كفل للفقراء معاشات شهرية ، وصدر مؤخرا قانون التأمينات والمعاشات الذي جاء بديلا للقانون 79 لسنة 1975 وأصبح لا يتوافق مع معطيات المرحلة الراهنة ويمثل القانون الجديد غطاء تأميني يحمي الجميع من المنتفعين سواء كانوا عمال أو أرباب عمل أو أصحاب المعاشات الذى سيحصلون على زيادة تلقائية سنوية فى المعاش ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه والأجور إلى ألفين جنيه .



وأصبحت الدولة فى القانون هى صاحب العمل الذى يتحمل نسبة 10% من أجر الاشتراك التأمينى للعمال من العمالة غير المنتظمة، كما وضع القانون ضمانات لحماية أموال المعاشات واستثمارها فى أنشطة آمنة ومضمونة العوائد المالية وأخيرا وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلنت الحكومة عن إعادة أموال التأمينات من المالية إلى صناديق التأمينات والمعاشات.



أوضح النائب، ان فى عهد الرئيس صدر قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم والذى بموجبه أجريت الانتخابات العمالية من القاعدة إلى القمة وأشار إلى مشروع قانون العمل الجديد والمعروض حاليا على مجلس النواب حيث أقرته لجنة القوى العاملة بالمجلس بعد عقدها جلسات للحوار حول المشروع وتمت الموافقة عليه من أطراف العمل الثلاث، ويقضي القانون الجديد المنتظر آليات العلاقة والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل تحافظ على مصالح العمال وأصحاب العمل حيث يشجع على الاستثمار والخاص لفتح آفاق جديدة للعمل أمام الشباب.



كما أن القانون القادم سينظم العلاقة التعاقدية بين طرفى الإنتاج وفض المنازعات بالطرق الودية وإنشاء محاكم عمالية للفصل بين الطرفين ولن يفصل أى عامل تعسفيا إلا بقرار من المحكمة.