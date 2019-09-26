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برلمان

برلماني : سأشارك في تظاهرات حب مصر للرد على دعوات التخريب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:08 م
النائب محمد العقاد
النائب محمد العقاد
معتز الخصوصى
أعلن النائب محمد العقاد، نزوله تظاهرات فى حب مصر غدا الجمعة، فى عدد من الميادين بمختلف انحاء الجمهورية، معلنا تأييده التام لهذه التظاهرات التى تأتى لتؤكد لقوى الشر حب المصريين لبلدهم وحرصهم الشديد على مصلحتها وأنهم سيقفون سدا منيعا ضد أى محاولات للتخريب أو العنف.

وأوضح العقاد، أن الجماعات الإرهابية أطلقت عددا من الدعوات على مدار الأيام السابقة الهدف منها نشر الفوضى والعنف والتخريب، وهذا ما لم يسمح به المصريون مرة أخرى، خاصة بعدما بدأنا فى مرحلة جنى ثمار المشروعات القومية ، وتعب السنين السابقة، وبدأت مصر فى مرحلة جديدة من البناء والتنمية، واستعادة مكانتها الأفريقية والإقليمية والدولية مرة أخرى، وشهدنا العديد من الملفات الهامة التى استعادت بريقها مرة أخرى.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استلم البلد فى وضع حرج جدا حيث لم يكن يستطيع شخص أن يسير فى الشارع بعد الساعة 7 ليلا، وعمل على مكافحة الإرهاب، وصمد امام مخطط شيطانى من دول عظمى، وبعدما كانت اعلى نسبة إصابة بفيروس C فى العالم. لكن اليوم مصر أبهرت العالم بعلاج ما يقارب مليون ونصف مواطن من المرض، وتم إنشاء ما لايقل عن 11 ألف مشروع فى 5 سنوات ومازال يستكمل.

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