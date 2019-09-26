الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 أشخاص و5 سفن لإمداد القوات الروسية بالوقود في سوريا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على 5 سفن و3 أشخاص ومؤسسة واحدة لإمدادها القوات الروسية في سوريا بالوقود.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على كيان وثلاثة أفراد وخمس سفن بسبب مزاعم عن التحايل على العقوبات بالمساعدة في تزويد القوات الروسية في سوريا بوقود طائرات.

وأصدرت الإدارة الأمريكية، في عام 2011، مرسوما يقضي بتجميد كل الأصول للحكومة السورية وحظر التعامل مع الجهات الحكومية السورية على المواطنين الأمريكيين والكيانات الأمريكية بالإضافة إلى حظر استيراد النفط ومشتقاته من سوريا، فيما أعلنت دمشق وموسكو رفضهما العقوبات الأمريكية على سوريا، مشيرتين إلى أنها غير شرعية ودعتا إلى رفعها.

