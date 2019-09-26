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فن

ياسر جلال: السيسي رجل محترم جدًا ويحب مصر كثيرًا.. وأنا مع الاستقرار وضد الفوضى

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:18 م
ياسر جلال
ياسر جلال
آيه عاطف
عبّر الفنان ياسر جلال عن حبه الشديد لمصر، ورفضه لأي أحداث تخريبية، كما أكد أن الجيش المصري خط أحمر لا يمكن المساس به.

وقال ياسر جلال، في تصريح لـ "صدى البلد":أنا لا أحب التحدث في السياسة ولكني أريد أن أقول أن جيشنا المصري خط أحمر، لأنه الظابط أو العسكري أو أعلى رتبه به، كلهم مواطنين مصرين، كل واحد وهب روحه للبلد ومستعد أن يضحي بها في لحظة فأي كلام عن الجيش غير مقبول تماما، كذلك القيادة السياسية، فهم ناس محترمون، وأنا بحترم الرئيس السيسي جدا".

وتابع ياسر جلال:"عمري ما تحدثت عنه لأنني أخشى أن يظن الناس أنني انافقه، لكن الحقيقه أنه رجل محترم جدًا، ويحب البلد كثيرًا، ومن المؤكد أن هنالك أخطاء لكن الخطأ وارد ولا يجب علينا أن ننسى الإيجابيات، فلماذا نتحدث عن الأخطاء دائمًا، وننسى التحدث عن الإيجابيات. هنالك العديد من الإنجازات التي لابد وأن نتحدث عنها، أهمها الأمن والأمان والأستقرار، أنا مع الاستقرار وضد الفوضى وضد أي أعمال تخريبية، وأنا بدعم جيش بلدي العظيم، والقيادة السياسية ورئيس بلدي، وربنا يحفظ مصر".

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