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أخبار البلد

الحكومة توافق على التعاقد مع شركة لك مع المخلفات المنزلية بحي الزهور ببورسعيد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:04 م
صدى البلد
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ لتنفيذ عملية جمع المخلفات المنزلية بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، كمرحلة أولى لتطبيق منظومة متكاملة للنظافة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتطوير منظومة النظافة وتدوير المخلفات، والسعي لتقديم أعلى مستوى من خدمات جمع ونقل المخلفات الصلبة السكنية والتجارية من مصادرها المختلفة، والتأكيد على عناصر الكفاءة وضبط الجودة، مع توفير أساليب ميسرة ومريحة للمواطنين تحقق الإدارة المتكاملة والشاملة للتعامل مع المخلفات من نقطة التولد حتى التخلص النهائي، مع مراعاة كافة المعايير والقوانين البيئية المؤكدة على سلامة وصحة المواطنين.

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