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محافظات

وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:02 م
شباس الشهداء بكفر
شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
صدى البلد
أقام قصر ثقافة قرية شباس الشهداء بمركز دسوق-محافظة كفر الشيخ، احتفالية كبيرة بمناسبة عيد الفلاح، وسط الأراضي الزراعية بالقرية.

واتسمت الاحتفالية بالبساطة والهدوء في أجواء ساحرة عبرت عن الحياة البسيطة التي يعيشها الفلاح المصري.

وقال القائمون على الاحتفالية ان الفلاح لم يجد طريقا يفرج عن نفسه، بعد ان ذهب الفرح بعيدا عن أرضه في ظل تدني اسعار المحاصيل وارتفاع التكاليف التي ابتلعت كل الإنتاج.

شارك في الاحتفالية شاعر العامية سعد الشرقاوي وعدد كبير من المزارعين بالحقل.
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح
وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح

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وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح

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