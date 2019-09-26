بإطلالة أنثوية.. خطيبة محمود العسيلي تخطف الأنظار بعد احتضانه لها

نشر الفنان محمود العسيلي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة له برفقة خطيبته.



وظهر محمود العسيلي مع خطيبته أمنية عبد المنعم في الصورة وهو يحتضنها أثناء تواجدهما في الجونة على البحر.



وتألقت خطيبة محمود العسيلي، حيث ارتدت تيشيرت أسود قصيرا، وجاكيت جينز، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت خطيبة محمود العسيلي على البساطة من خلال وضع مكياج هادئ ذات الألوان الترابية، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلًا على كتفيها.



جدير بالذكر أن محمود العسيلي أعلن مؤخرا عن خطبته على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم.



