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أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:51 م
دونالد ترامب وفلاديمير
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
شيماء مصطفى
علقت روسيا، اليوم الخميس، على العقوبات الأمريكية المفروضة ضد شركة و5 سفن و3 أشخاص بتهمة انتهاكهم العقوبات ضد سوريا، قائلة إنه أمر غير مقبول.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، اليوم الخميس، "هذا، على ما يبدو، هو استمرار للسياسة الأمريكية القديمة، التي تستند إلى عقوبات من جانب واحد، والتي نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات ضد شركة روسية و3 مواطنين روس و5 سفن، بتهمة مساعدة القوات الروسية في سوريا على التزود بوقود الطائرات.

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