بعد أكاذيب أردوغان.. الخارجية المصرية تستدعي القائم بأعمال السفير التركي

أفادت صحيفة "الوئام" السعودية بأن وزارة الخارجية المصرية استدعت القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة مصطفى كمال الدين، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات أردوغان المستفزة وتدخله في شئون مصر، خلال إلقائه خطابًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وكان المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أعرب الثلاثاء الماضي عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.



جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال إحدى الفعّاليات مؤخرًا في نيويورك، واتصالًا بما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.

