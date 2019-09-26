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رياضة

بعد نقل مباراة كانو سبورتا.. قرار جديد من الأهلي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:09 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعديل برنامجه التدريبي استعدادًا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية المقرر لها السبت بإيهاب دور الــ32 لدورى أبطال افريقيا.

وقال مصدر بالجهاز الفني أن السبب الرئيسي وراء هذا التعديل هو نقل المباراة الى إستاد الجيش المصري ببرج العرب بدلًا من السلام وبنفس عدد الحضور الجماهيري المقدر بخمسة الأف متفرج والتي حصل العميد محمد مرجان مدير النادي علي موافقة أمنية بها.

ومن المقرر أن يغادر الفريق غدًا الجمعه الي الإسكندرية للمبيت فيها إستعدادًا لتلك المباراة علي أن يخوض المران الرئيسي اليوم بإستاد مختار التتش، وأعلن الدكتور خالد محمود مدير الجهاز الطبي جاهزية الثلاثي سعد الدين سمير ومحمد محمود ووليد ازارو للمشاركة في التدريبات الجماعية ، وقال أن الثلاثي تعافوا من الإصابات التي لحقت بهم وأبعدتهم عن المشاركة خلال الفترة الماضية، فيما أكد سامي قمصان مدرب الفريق أن مباراة الإياب أمام كانو سبورت تحظي بأهمية كبيرة لدى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، رغم الفوز الذي حققه الفريق في غينيا بهدفين دون رد.

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