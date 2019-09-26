المصريون بالنمسا: نطالب الشعب المصري باليقظة وعدم الالتفات للأكاذيب



قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الحملة الممنهجة التي يتم إدارتها من خارج مصر لتشويه الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تنجح في الحصول على أية نتيجة إيجابية لمن يديرونها، وأنه على العكس من ذلك ستصب بالإيجاب في صالح الاصطفاف الوطني.



وأضاف بهجت العبيدي أن المصريين يظهر معدنهم النفيس في الفترات الحرجة التي تستهدف الوطن، فنراهم جميعا جنودا في خندق واحد ملتفين حول قائدهم، الذي يؤمنون بقدرته على قيادة البلاد وإدارة أية معركة مهما كان أطرافها، والذي يعلمون نزاهته وشرفه ووطنيته.



وأشار إلى أن أبناء مصر الوطنيين في الخارج- وفي مقدمتهم أعضاء الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج المنتشرين في قارات العالم المختلفة - يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجددون البيعة مطالبين أبناء الشعب المصري في الداخل باليقظة، وعدم الالتفات إلى ما يثار من أكاذيب ومغالطات حول مصر ورئيسها، والدفاع بكل قوة عن وطننا الغالي.



وقال عماد متولي عضو الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن الدعوات التي تخرج من جماعة الإخوان الإرهابية ليست للتظاهر ولكنها للتخريب وإيقاف مسيرة الدولة المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع أن الشعب المصري عرف وجرب جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه على درجة كبيرة من الوعي ولذلك لن ينحر وراء هذه الدعوات، ولن يصدق الافتراءات التي تخرج من أفواه الكذابين.



وطالب عضو الاتحاد العام للمصريين بالنمسا المواطنين المصريين بالإبلاغ عن أي شخص يشتبه بأنه يقوم بعمل تخريبي، مؤكدا أن هذا واجب كل وطني شريف في كل دول العالم المتقدم.