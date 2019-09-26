البيطريين تحذر من النفوق الجماعي للأسماك بـ بحيرة رشيد

قالت الدكتورة شيرين علي زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، إن سبب نفوق الأسماك برشيد بمحافظة البحيرة بشكل سنوي منذ عام 2010 وبأعداد كبيرة، وخاصة أسماك "البوري" في نفس التوقيت حتى الآن، يرجع إلى عدة مشاكل بين مربي الاسماك أصحاب الأقفاص والمسؤولين الحكوميين في وزارة الري والثروة السمكية.



وأكدت زكي، في تصريحات لـ"صدى البلد" ان المسؤولين يتهموا مربي الاسماك، بأنهم يستخدمون أقفاصا لتربية الأسماك غير مرخصة، ويضعونها تحت مياه نهر النيل حتى لا تكون سهلة على الجهات الرقابية لضبطها بالإضافة إلى تغذية الأسماك على فضلات مجازر الدواجن المصاحبة للدم والأحشاء مما يسبب تلوث شديد لمياه النيل ويسبب نفوق جماعي للأسماك.



وأوضحت رئيس لجنة سلامة الغذاء، أن أصحاب الأقفاص يدينوا المسؤولين، بفتح الهاويس او العيون المائية، مما يؤدي إلى اختلاط المياه العذبة والمالحة وتزيد نسبة الامونيا بالاضافة الى تغير درجات الحرارة، مما يؤدي الى مقتل الاسماك بمختلف انواعها.



وأضافت زكي، ان الاسماك حساسة جدا، و النفوق الجماعي لا يأتي إلا بسبب مشكلة ظهرت فجأة، مضيفة أن التغير في بيئة السمك، كاختلاف في درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الامونيا،و نقص الاكسوجين، وتغير الـ"s" الهيدروجيني و الـ"ph" للمياه تجاه القلوي، وذلك التغير البيئي فقط.



واستنكرت عضوة المجلس، التلوث الصناعي الناتج عن مخلفات المصانع وصرفها بنهر النيل، والصيد الجائر بالكهرباء، والذي يعرض المنطقة إلى سموم بدرجة كبيرة.

