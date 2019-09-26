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رياضة

الدوري المصري.. تعادل الحرس ووادي دجلة 2-2

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:11 م
مباراة حرس الحدود
مباراة حرس الحدود ووادي دجلة
حسام الحارتي
انتهت مباراة وادي دجلة ، ومنافسه حرس الحدود بالتعادل الايجابي لكلا الفريقين بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين واستطاع فريق وادي دجلة السيطرة على أحداث المباراة، حيث تمكن من احراز الهدف الأول في الدقيقة " 15" عن طريق اللاعب رفيق كابو ليلحقه أحمد سعيد بإحراز الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط الأول .

ولكن لم يستسلم لاعب حرس الحدود حيث استطاعوا السيطرة على أحداث المباراة منذ انطلاق صافرة الشوط الثاني من المباراة وأحرز الهدف الاول في الدقيقة"47" عن طريق اللاعب عمرو الحلواني وأحرز هدف التعادل في الدقيقة " 80" عن طريق اللاعب
أحمد شرويدة قبل ان يعلن حكم المباراة صافرة انتهاء اللقاء .

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