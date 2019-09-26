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ديني

خالد الجندي: الله حبانا بالرئيس السيسي وإنجازاته أعادت لمصر كرامتها.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:08 م
خالد الجندي: الله
خالد الجندي: الله حبانا بالرئيس السيسي
محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعادت لمصر كرامتها بين كل دول العالم، بعد أن كنا نعيش فى فوضى خلفتها ما حدث فى يناير 2011، مشيرا إلى أن المصريين يعيشون فى مظاهرة حب للانتماء للوطن ليفيدوه بأرواحهم وأموالهم.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الله حبانا برئيس له كل الاحترام والتقدير والمبايعة، نقول بكل فخر واعتزاز، لأسباب كثيرة منها انجازته ومضطرين إن نتحدث عنها، بعد حديث الأبواق المزيفة والممولين من دول أخرى ليسقطوا الوطن، والحق أن نعترف بما تم انجازه فى 5 سنوات".

واستكمل: "الرئيس دشن أكبر 3 محطات توليد كهرباء وقضى على الأزمة، وسلح الجيش بأقوى الأسلحة ليأمن مصر، وأطلق قمر صناعى، فضلا عن مشروعات الاسكان الاجتماعى، والمليون والنصف فدان، وتصدى لوباء الفيروس سى، وقضى على طوابير الانتظار، وسدد كثير من ديون مصر، وزاد احتياطى الدولة إلى 45 مليار دولار، فضلا عن القضاء على العشوائيات وبناء مدن جديدة، ومساجد ومستشفيات، وصحح ونظم منظومة التأمين الاجتماعى، ومد طرق وانفاق لربط سيناء بالمحافظات الأخرى".

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