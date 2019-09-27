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برلمان

برلماني: دفع عجلة الاستثمار والقضاء على الفساد أهم أولويات اللجنة الاقتصادية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:58 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الاقتصادية ستضع عددا من الملفات على أولوياتها لمناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستركز على مطالبة الحكومة بإتخاذ عدد من الإجراءات التى تشجع على الإستثمار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات من جانب الدولة بهدف القضاء على الفساد المالى والإدارى فى البلد، بهدف دفع عجلة الاستثمار.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة يوم الثلاثاء المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغت نحو 1701 مادة.
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