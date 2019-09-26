بناء مستقبل مصر.. حمد جبران يلتقي بشباب نقابة العاملين بالبترول

التقى محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أعضاء أمانة الشباب بالنقابة العامة.



جاء اللقاء بحضور أحمد الجوهري أمين الشباب والعلاقات العامه و أحمد رمزي أمين الشباب السابق ومحمود موسي أمين الشباب الأسبق وعدد من الخبرات الشابة.



وتطرق اللقاء الى دور الشباب النقابي في توعية العاملين بالقطاع إلى ما يحاك بمصرنا الغالية وكيفية التصدي له في وقت عصيب يحتاج إلى إشعال روح العمل لبناء مستقبل وطننا.



وتناول اللقاء التوعية عدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة ودعم المؤسسات الحكومية والجيش والشرطة ودعم الرئيس بالعمل والتحدث مع العاملين بالشركات على عدم الانجراف وراء الجماعات التي تهدد سلم البلاد و تدعو إلى الفوضى وحث النقابيين إلى التواصل الدائم والمباشر مع العاملين وحل مشاكلهم والاستماع إلى ارائهم للارتقاء بقطاع البترول.



وفي نهاية لقائه بشباب النقابة العامة أعلن جبران عن بدء إجراءات انطلاق دوري النقابة العامة للعاملين بالبترول بالعديد من الألعاب الرياضية للموسم الثاني بالدورة الحالية ٢٠٢٢/٢٠١٨ .

