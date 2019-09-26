ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بناء مستقبل مصر.. حمد جبران يلتقي بشباب نقابة العاملين بالبترول

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:17 م
صدى البلد
محمد غالي
التقى محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أعضاء أمانة الشباب بالنقابة العامة.

جاء اللقاء بحضور أحمد الجوهري أمين الشباب والعلاقات العامه و أحمد رمزي أمين الشباب السابق ومحمود موسي أمين الشباب الأسبق وعدد من الخبرات الشابة.

وتطرق اللقاء الى دور الشباب النقابي في توعية العاملين بالقطاع إلى ما يحاك بمصرنا الغالية وكيفية التصدي له في وقت عصيب يحتاج إلى إشعال روح العمل لبناء مستقبل وطننا.

وتناول اللقاء التوعية عدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة ودعم المؤسسات الحكومية والجيش والشرطة ودعم الرئيس بالعمل والتحدث مع العاملين بالشركات على عدم الانجراف وراء الجماعات التي تهدد سلم البلاد و تدعو إلى الفوضى وحث النقابيين إلى التواصل الدائم والمباشر مع العاملين وحل مشاكلهم والاستماع إلى ارائهم للارتقاء بقطاع البترول.

وفي نهاية لقائه بشباب النقابة العامة أعلن جبران عن بدء إجراءات انطلاق دوري النقابة العامة للعاملين بالبترول بالعديد من الألعاب الرياضية للموسم الثاني بالدورة الحالية ٢٠٢٢/٢٠١٨ .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جبران يتفقد المرضى والعاملين بمستشفى البترول بالإسكندرية .. صور

نقابة البترول ولجانها يعلنون دعمهم الكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة

عمال مصر يعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي.. ويؤكد: الادعاءات الكاذبة يرددها قلة من الخارجين.. والجماعات الإرهابية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعى لتزييف الحقائق

ترشيحاتنا

الكاف يتغنى بـ فايلر .. ويكشف رد أجايي على شائعات رحيله عن الأهلي

تعليق مؤمن زكريا بعد عودته من الرحله العلاجية بـ ألمانيا

بـ الفيديو .. معلم تاريخ يكشف لطلابه حجم المؤامرة على مصر.. ويوصيهم بهذا الأمر

حاول إنقاذ تلاميذ فمات .. قطار بضائع يدهس عاملا في العياط

المركزي: لن نخفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية للأفراد

الكاف يعلن تغيير موعد كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة تكشف عن رشاقة هيفاء وهبي

مكياج غريب.. جيسي عبدو تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد

وسط الأراضي الزراعية بالقرية.. شباس الشهداء بكفر الشيخ تحتفل بعيد الفلاح