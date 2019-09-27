

ياسر جلال يكشف لـ صدى البلد كواليس مسلسله الرمضاني الجديد الفتوة

ويؤكد: لا سياسة في العمل.. وأنا مش ممثل أكشن



تألق النجم ياسر جلال، فى عدة أعمال درامية، ابتداء من مسلسل "ظل الرئيس"، ومرورًا بـ "رحيم"، من ثم "لمس أكتاف" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.



يستعد ياسر جلال لخوض السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "الفتوة" .. "صدى البلد" التقى بـ ياسر جلال وحاوره لمعرفة تفاصيل العمل، حيث دار الحوار التالى.



= بداية .. حدثني عن تفاصيل الحقبة الزمنية التي تدور بها أحداث مسلسل "الفتوة".

- نحن لا نجهز لمسلسل تاريخي وثائقي بالمعنى الدقيق، كما إننا ليس ملتزمين بزمن محدد؛ لأن الالتزام بشئ معين دائما ما يقيدك ويحرمك من إطلاق العنان لخيالك، نحن نناقش فترة تاريخية لزمن ما، وفي الوقت ذاته المسلسل ليس له أبعاد سياسية بل له أبعاد اجتماعية، والمؤلف هاني سرحان استطاع خلق شيء جديد في هذا المسلسل، فدائمًا ما نرى أن الأعمال التي ناقشت فكرة الفتوة قاتمة ودموية، ولكن مسلسل "الفتوة" الذي نقدمه خال تماما من هذه الفكرة.



= ما الأفكار التي اهتممت بطرحها من خلال المسلسل؟

- المسلسل عبارة عن حدوتة تشبه كان يا مكان، كأنك تشاهد ألف ليلة وليلة، فتجد شخصية الإنسان ابن البلد، في الحارة المصرية ولكن منذ ما يقرب من 150 عاما مثلًا، العلاقات الاجتماعية بين الأم وابنها، بين الجيران، والتركيز على العلاقات المتشابكة بينهم، مع وجود بعض القيود التي تحكم هذا الزمن القديم، مثل وجود المقايضة، والعملات المعدنية دون الورقية، حيث كان القرش مقسم إلى 40 بارة، وقضيتنا قضية إجتماعية إنسانية ممتعة، بها الرومانسي والأكشن والكوميدي وبها حدوتة وعلاقات إنسانية.



= ما الهدف الرئيسي لمسلسل "الفتوة"؟

- الهدف من المسلسل ليس إيصال مرحلة زمنية معينة بل الهدف يفوق ذلك فنحن أرادنا توصيل عدة قضايا مهمة منها قضية الصراع بين الخير والشر، التركيز على العادات والتقاليد البسيطة بين الناس، فقد حرصنا بنقل صورة مصر التي نتمنى أن نراها الأن، الحارة الأصيلة والقضايا اجتماعية وإنسانية.



= بعد الرجوع بالزمن .. ما الذي خسرناه في زمننا الحالي؟

- لم نخسر شيئًا ولكن إيقاع الحياة أصبح أسرع من قبل، العادات والتقاليد مازالت متواجدة لدينا بشكل أو بآخر ولكن بحكم سرعة الإيقاع أصبحنا ننسى الكثير من الأشياء منها صلة الرحم، المودة والتراحم بين الناس ومساعدة الغير، لذلك من يشاهد المسلسل لن يشعر بأنه غريب عن هذه الحارة لأنه بالفعل مازالت لديه بداخله هذة العادات ولكنه غفل عنها بحكم الحياة التي تعيشها الآن، فالأمر متعلق بنفس العلاقات الإنسانية لكن مع إختلاف الزمن فقط.



= هل سنرى من خلال المسلسل فكرة البطل الشعبي؟ وهل من الممكن طرح جزء ثاني؟

- بالفعل "الفتوة" يتحدث عن شخصية البطل الشعبي، ويوجد في المسلسل مع الجرعة الدرامية جرعة متعة للجمهور، كما أن شخصية البطل الشعبي تقربه من الناس وتجعلهم متفاعلين معاه، أما عن فكرة الجزء الثاني للعمل فهذا يرجع لأستاذ هاني سرحان، فهو من يحدد دراما المسلسل ستصل به إلى أين، فمن الممكن أن يكتفي بجزء واحد، ومن الممكن أن يترك النهاية مفتوحة فهذا الأمر يخصه.



= ما الاستعدادات التي ستقوم بها من أجل الشخصية التي تلعبها؟

- أي دور أخوضه أقوم بدراسته بناء على أبعاد الشخصية، وهم البعد المادي، والاجتماعي والنفسي، البعد المادي للشخصية، متينة، لذلك لا بد وأن أشتغل على جسدي خلال الفترة القادمة، أن يكون شكلي الجسماني مناسب للشخصية، أما عن البعد الاجتماعي فالأمر يتعلق بمستواه الاجتماعي، غني أم فقير، علاقته بأهله، متزوج أم لا، من ثم البعد النفسي الذي يصف الشعور الداخلي للشخصية، وأحلامه وطموحاته، وهذه هي الأبعاد التي أعمل عليها، وعندما تشاهد أي عمل فني فأنت تتعلم منه، فالمشاهدة تعلمنا، وانا لدي الكثير من المراجع في مثل هذا الدور من أساتذة كبار قاموا بعمل دور مشابه.



= شخصية الفتوة عرضت كثيرًا .. فكيف ستقوم بتقديمها بشكل جديد؟

- الأمر الذي ساعدني هو أن موضوع المسلسل ذاته مختلف عن باقي الموضوعات، فطرح الشخصية نفسه مختلف كثيرًا عن أي شخصية تم تقديمها من قبل وهذا الذي سهل لي الأمر ليكون هنالك مساحة خاصة بي كي أتمكن من اللعب بها، ولكن بالطبع كل من قاموا بتقديم شخصية الفتوة هم أساتذة كبار أتمنى لو أصل لـ 1% من إماكنياتهم.



= ما سر الكيمياء بينك وبين المخرج حسين المنباوي والمؤلف هاني سرحان؟

- تكرار العمل مجددًا مع المخرج حسين المنباوي كان حلما بالنسبة لي العمل منذ عملنا سويا منذ فيلم "شد أجزاء" للنجم محمد رمضان والعمل معه مميز جدًا كما أنه معروف عنه أنه من المخرجين المهمين والمميزين جدًا في صناعة السينما تحديدًا، وبدأ الأمر حين عرضت عليه التعاون معي في مسلسل لمس أكتاف وهو رحب جدا بالفكرة، وكانت التجربة ممتعة جدا وتعلمت منها الكثير من الأشياء ونجاح المسلسل يرجع له لأن المخرج هو رب العمل.



أما عن هاني سرحان فقد تعرفت عليه من شركة فنون مصر، وقد سمعت عنه كلام جيد جدا، الأمر الذي جعلني أتابع مسلسل الأب الروحي فور عرضه ولفت نظري جدا الكاتب وذلك بشهادة الجميع منهم الأستاذ باهر دويدار، وهو كاتب واعي، لذلك تحمست كثيرا للعمل مع وطلبت منه ذلك، وبالفعل ربنا كرمنا وعملنا مسلسل عظيم وهو "لمس أكتاف" وذلك بشهادة الجمهور والنقاد.



= بعد لمس أكتاف .. كيف جاء التعاون بينكم مجددًا؟

- بعد العمل سويا في "لمس أكتاف" حدث قرب بيننا وأصبحت هناك كيميا وتفاهم وحالة إنسانية مختلفة تجمعنا سويا، لذلك أردنا أن نستثمرها في عمل فني جديد وأثناء عملنا في مسلسل لمس أكتاف، كنا نفكر ونبحث فيما سوف نقوم به العام التالي بغض النظر عن وجودنا على الخريطة أم لا، فكرة المسلسل كانت فكرة استاذ هاني المؤلف.



= ما رأيك في تصنيف الأعمال التي تقدمها بالأكشن؟

- أنا لا أتفق مع هذا الرأي، فأنا لا أعتبر الأعمال التي قدمتها أعمال أكشن بالعكس، فدائما ما كنت أهتم بتقديم القضايا المختلفة، مع وجود الأكشن في السياق الدرامي ليس إلا، ظل الرئيس كان يناقش قضية الفساد، كان به تشويق، ومسلسل رحيم كان مسلسلا اجتماعيا يناقش قضية غسيل الأموال، ومسلسل "لمس أكتاف" كان عملا اجتماعيا فكون البطل مصارعا لا يعني أن يتم تصنيف المسلسل كأشن، بل من الممكن قول إنه اجتماعي يتخلله مشاهد أكشن.



= كيف استطاع ياسر جلال المحافظة على النجاح خلال السنوات الماضية؟

- الإخلاص في عملي، أنا لا أتوقع النجاح ولكني أتمناه، وأقوم ببذل كل طاقتي من أجل تحقيقه، وأترك الباقي لله، وأجتهد جدا ولكن ليس هناك شيء مضمون في نهاية الأمر، وفي الاستمرار في النجاح قدر الإمكان، بالاستمرارية في أي شيء أمر مؤقت، مهما طال الوقت، الأمر يعود لتقبل الجمهور لهذا الفنان، كما يعود أيضًا لقدرة الممثل على التجديد والتنويع في الأدوار التي يقدمها.