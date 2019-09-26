طلب جديد من ابومازن حول عضوية فلسطين بـ الأمم المتحدة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن ، أن فلسطين تستحق أن تكون عضوا كاملا في الأمم المتحدة، لافتا إلى أن هناك حملة شرسة تستهدف المس بالوجود الفلسطيني في القدس.



وانتقد محمود عباس، في كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية لن تنصاع للسياسة الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن فلسطين تريد حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، لافتا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض 3 دعوات من روسيا لبدء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.