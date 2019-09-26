برفقة ايناس الدغيدى وجاد شويرى.. إطلالة جديدة لـ يسرا في الجونة

شاركت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وأنيقة فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.



وظهرت يسرا برفقة المخرجة ايناس الدغيدى، والفنان اللبنانى جاد شويرى، وذلك خلال مشاركتهم في فعاليات المهرجان.



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



