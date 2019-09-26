زوجان اشتريا ملابس أونلاين فوجئا بـ أقراص مخدرة بـ500 ألف يورو.. تفاصيل

من المعروف أن التسوق عبر الإنترنت يمكن أن يكون له بعض السلبيات أو العيوب، فهو على سبيل المثال لا يتيح للعملاء فرصة فحص المنتجات جيدًا وتجربتها قبل الشراء، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل خاصة في حالة شراء الملابس عبر الإنترنت، ويمكن القول إن ذلك تقريبًا هو ما حدث لزوجين من مدينة "لينز" في النمسا، بعد أن قررا شراء ملابس "أونلاين"، فواجها كارثة لا تُصدق.



لكن المشكلة هنا لم تكن تتعلق بمقاس أو موديل الملابس، بل كانت تتمثل في أنهما تلقيا أقراصًا مخدرة تقدر قيمتها بنحو 500 ألف يورو عن طريق الخطأ.



وتناولت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل هذه الواقعة موضحة أن الزوجين قاما بطلب ملابس عبر الإنترنت من أحد متاجر التجزئة في هولندا، ولدى وصول الطرد إلى منزلهما اكتشفا أنه يحتوي على قرابة 25 ألف قرص من عقار "إكستاسي" المخدر.



وكان الزوجان قد لاحظا أن أحد الصناديق التي تلقياها كان ثقيلًا بشكل غريب، وعند فتحه وجدا أنه يحتوي على أكياس بلاستيكية مليئة بالأقراص المخدرة، وهو ما أصابهما بحالة من الصدمة والذعر.



ووفقًا لبيان أصدرته الشرطة النمساوية، فإن الصندوق كان يحتوي تحديدًا على 24800 قرص من عقار "الإكستاسي"، تقدر قيمتها بنحو 500 ألف يورو.



وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق الآخر كان يحتوي على الملابس التي طلباها في الأساس.



وكانت الزوجة، التي تبلغ من العمر 58 عامًا، قد اعتقدت في البداية أن الحبوب المخدرة هي عبارة عن أحجار للزينة، لكن عندما قام زوجها بفحص الأقراص عن كثب، أدرك أنها على الأرجح منشطات غير قانونية، لذا قاما بإعادة الطرد إلى مكتب البريد المحلي.



وتم إبلاغ الشرطة بشأن ذلك الطرد، وتبين من خلال التحقيقات أن الوجهة النهائية المقصودة للطرد كانت في أسكتلندا؛ ومازالت التحقيقات جارية في الواقعة.