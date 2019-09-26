بومبيو: إيران هي التهديد الحقيقي للمنطقة والعالم كله

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران هي التهديد الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله.



وأضاف بومبيو، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة "فرضنا عقوبات على بعض الشركات الصينية التي تعاملت مع إيران".



وتابع وزير الخارجية الأمريكي "ضغوطنا مستمرة على إيران التي تمثل التهديد الحقيقي في المنطقة والعالم كله".



وأوضح بومبيو أن "ما نطلبه من طهران هو السلم وليس زعزعة الأمن".



وأكد بومبيو أن العقوبات الأمريكية ستتواصل على إيران في حال واصلت سياساتها الحالية.



وحمّل وزير الخارجية الأمريكي إيران مسئولية الهجوم على منشأتي أرامكو في السعودية منتصف الشهر الحالي.

