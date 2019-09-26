السبت.. تخريج أول دفعة من برنامج تأهيل الكوادر الشبابية بحزب المصريين

ينظم حزب "المصريين" برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، وإشراف لجنة التعليم العالي بالحزب برئاسة الدكتورة ميادة السيد حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج تأهيل الكوادر الشبابية لتولي المناصب السياسية، والذى تبناه حزب "المصريين" السبت القادم.



حيث تم تطبيق البرنامج على أرض الواقع لمدة ثلاثة أشهر من العمل المتواصل وبذل قصارى الجهد والوقت من أجل تأهيل شباب قادر على تحمل مسئولية الوطن، شباب قادر على القيادة والإدارة الاستراتيجية، شباب قادر على تولي المسئولية السياسية أو الإدارية في الدولة.



وقد انطلق البرنامج في الثالث عشر من يوليو 2019، وشمل عددا كبيرا من البرامج التدريبية المتخصصة التى يحتاجها الشباب بشكل كبير، والتى حاضر بها عدد من أساتذة الجامعات المصرية والعربية والجامعات الأجنبية.



ومن المقرر أن يشمل الحفل تسليم المتدربين شهادات اجتياز البرنامج وكذلك تكريم المدربين، وختام الحفل سيكون عبارة عن فقرة غنائية وطنية يحييها عدد من الأصوات المصرية الأصيلة.

