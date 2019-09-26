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رياضة

على زهران أسطورة الجمباز الحديث يوقع عقد رعاية حتى 2020

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:36 م
على زهران أسطورة
على زهران أسطورة الجمباز
يسرى غازى
وقع لاعب منتخب مصر للجمباز على زهران عقد رعاية مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال كوكيل ومسوق حصري له حتى نهاية 2020.

جاء التوقيع بحضور المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز وذلك بمقر اللجنة الأولمبية حيث قام بتوقيع العقد رئيس الشركة، وهو أول عقد رعاية يتم توقيعه للاعب فى رياضة الجمباز منذ انشاء الاتحاد وحتى الآن.

وقد أجرى حطب مكالمة تليفونية لوزير الشباب والرياضة الذى حرص فيها على تهنئة زهران على ميداليته الذهبية فى بطولة العالم الأخيرة وأعرب عن ثقته فى قدرات اللاعب الدولى على تحقيق ميدالية أوليمبية.

يذكر أن زهران بدأ مسيرته في عام 2010 وحقق 6 ميداليات أفريقية، و6 ميداليات كأس عالم وبذلك يعتبر أول لاعب مصري في التاريخ يحقق 6 ميداليات في كأس العالم للجمباز، كما حقق ميدالية فى دورة ألعاب البحر المتوسط، كما جرى تسجيل حركة باسمه "زهران" في قانون الجمباز وتاريخه ، وهي حركة عالية الصعوبة، وتأخذ تصنيف "F" بين درجات الصعوبة باللعبة.

كما حقق مؤخرا ذهبية كأس العالم التاريخية في مونديال فرنسا بعد الفوز علي بطل اليابان وفرنسا وفضية كأس العالم في المجر 2019، أول افريقيا 2012 و2014 و2015 و2016 وذهبية الألعاب الأفريقية بالمغرب 2019 ، وأول الالعاب العربية 2011 ، وبرونزية البحر المتوسط 2018 ، وبرونزية الجائزة الكبري في المجر 2015.

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