بالأرقام.. كيف حققت بورسعيد الاكتفاء الذاتي من المحاصيل واللحوم

دخلت محافظة بورسعيد مرحلة جديدة من الانجازات حيث حققت هذا العام رقما قياسيا جديدا يضاف الى ما تم على ارضها من تنمية ومشروعات عملاقة .



حققت بورسعيد كأول محافظات الجمهورية أكتفاء ذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية سواء الأرز أو القمح، وكذلك في الانتاج الحيواني والألبان والبيض .



وأكد عدد من الخبراء أن بورسعيد من المحافظات الواعدة وتعد قاطرة التنمية في مصر.



ويعتبر القطاع الزراعي من أحد الدعائم الهامة للمحافظة الذي يضم 135 ألف فدان، منهم 85 ألف فدان بمنطقة الجنوب موزعة ما بين الجمعيات وقطاع الائتمان وشباب الخريجين، و50 ألف فدان في قطاع سهل الطينة.



وتشهد الفترة الحالية على أرض بورسعيد محاربة التعديات والمخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية، للحفاظ على أراضي الدولة ومواردها.



كما تعتبر محافظة بورسعيد مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات من اللحوم البلدي حيث تشهد تنفيذ وتطوير واحد من أكبر مشروعات الثروة الحيوانية في مصر من خلال محطة تسمين الماشية للمحافظة والتي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها علي مستوى الجمهورية بطاقة تبلغ 10 آلاف رأس من الماشية .



وحققت المحطة أعلى معدل في النمو في تربية وإنتاج اللحوم علي مستوي الجمهورية وبعد أن حققت المحطة الهدف الرئيسي منها وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة يجري الآن إعداد مشروع لتطوير المحطة وتحويلها الي مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة بالإضافة إلى تحويلها إلى واحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر .



ويعد مشروع محطة التسمين ببورسعيد وتطويرها بعد نقلها الي موقعها الجديد وإضافة التوسعات المطلوبة لها كان أحد الاهداف الرئيسية التي تم العمل من أجلها خلال الفترة الماضية لتغطية جزء مهم من متطلبات المحافظة من اللحوم وبأسعار مناسبة وكان أهم خطوة في تطوير المحطة هو الانطلاق بها لتكون مركز ليس لخدمة بورسعيد فقط ولكن لخدمة باقي المحافظات .



وتسير بورسعيد بخطى طيبة نحو تنمية الثروة الحيوانية بدعم كامل من المحافظة التى تقدم كافة التسهيلات للمشروع والدعم لتحقيق أهدافه بما سيعود به من خير على المحافظة.



ولقد زودت محطة تسمين الماشية بأحدث النظم الغذائية والصحية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتم تصميمها بطريقة نموذجية تساعد على سهولة تربية الماشية، بالاضافة لتوافر الخدمات اللوجستية بها حيث يوجد مجموعة من المجازر اليدوية والآلية، مما يوفر الوقت والجهد وسهولة النقل .



ولقد نجح المشروع في توفير العديد من فرص العمل لعدد من الشباب في مختلف التخصصات بالإضافة إلى توفير فرص للعاملين بمهنة الجزارة كما يؤدي الخدمة في توفير عجول وخراف الأضاحي في المناسبات المختلفة .



ويتكون المشروع من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستوى المحلي والدولي ومنافذ ثابتة و سيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

