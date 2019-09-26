سكتة دماغية أبرزها.. التهاب اللثة يعرضك للإصابة بهذه الأمراض الخطيرة

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في جامعة كوليدج في لندن، أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.



ويؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يصل إلى 45 في المائة من البالغين وهو السبب الرئيسي العالمي للوفاة المبكرة ، بينما يصيب مرض اللثة، والمعروف أيضًا باسم التهاب اللثة أكثر من نصف سكان العالم.



ويعتبر ارتفاع ضغط الدم ، هو السبب الرئيسي في الإصابة بمرض القلب ، في حين تم ربط التهاب اللثة بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، لذا فأن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة لديهم احتمال أكبر لارتفاع ضغط الدم.



وقال كبير مؤلفي الدراسة البروفيسور فرانشيسكو دي أوتو من معهد إيستمان لطب الأسنان، لقد لاحظنا وجود علاقة عكسية، بأنه كلما كان التهاب اللثة أكثر حدة ، كلما زاد احتمال ارتفاع ضغط الدم.



وتشير النتائج إلى أنه ينبغي إبلاغ المرضى المصابين بأمراض اللثة بمخاطر الوقاية من ارتفاع ضغط الدم مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأوضح الدكتور فرانشيسكو، انه يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم هو سبب الأزمة القلبية والسكتة الدماغية في المرضى الذين يعانون من التهاب اللثة، حيث تشير الأبحاث السابقة إلى وجود صلة بين التهاب اللثة وارتفاع ضغط الدم وأن علاج الأسنان قد يحسن ضغط الدم.



وارتبط التهاب اللثة المعتدل بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 22 في المائة، في حين ارتبط التهاب اللثة الحاد بنسبة 49 في المائة من احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم.