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محافظات

فحص دوري وتدمير فوري.. سوسة النخيل الحمراء تتحدى الإدارة الزراعية بالوادي الجديد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:54 ص
.سوسة النخيل الحمراء
.سوسة النخيل الحمراء تتحدى الادارة الزراعية بالوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت الإدارة الزراعية بالخارجة بمحافظة الوادى الجديد, عن مواصلتها مقاومة ظهور سوسة النخيل الحمراء بعد القضاء عليها في معظم زراعات النخيل , حيث ظهرت السوسة مرة أخري بمنطقة مزارع النخيل بزمام بئر الخارجة 1 بمدينة الخارجة، حيث تلقت الإدارة الزراعية عدة بلاغات خلال الأيام الماضية حول ظهور أعراض إصابة بسوسة النخيل الحمراء ببعض النخيل وذلك في ظل استمرار جنى محصول البلح خلال الفترة الحالية.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أنه تم مكافحة سوسة النخيل الحمراء بعدد من أشجار النخيل بمنطقة الخارجة 1 تلك المنطقة التي تعد من البؤر الأولى التي ظهرت بها السوسة منذ عدة سنوات، حيث توجه فريق من قسم المكافحة التابع للإدارة الزراعية وتم فحص النخيل المبلغ به، وتم البدء الفورى في تنفيذ برنامج مكافحة بنظام حق النخيل المصابة بالمبيدات اللازمة بالإضافة إلى منع نقل أية فسائل أو إجراء عملية تقليم خلال الفترة الحالية لضمان عدم انتقال السوسة إلى مناطق أخرى.

وأوضح أن الإدارات الزراعية تواصل تنفيذ حملات مكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تصيب النخيل وتعمل تدميره في حالة عدم اكتشافها، حيث يتم إجراء فحص دوري بالمزارع من خلال فرق المكافحة والمهندسين والمشرفين الزراعيين بالقرى والمدن، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية وتوعية مستمرة باخطار واعراض إصابة النخيل بالسوسة الحمراء بهدف الحد من انتشارها، بالإضافة إلى توفير كميات من المبيدات اللازمة للمكافحة.
فحص دوري وتدمير فوري.. سوسة النخيل الحمراء تتحدى الإدارة الزراعية بالوادي الجديد
فحص دوري وتدمير فوري.. سوسة النخيل الحمراء تتحدى الإدارة الزراعية بالوادي الجديد
فحص دوري وتدمير فوري.. سوسة النخيل الحمراء تتحدى الإدارة الزراعية بالوادي الجديد
فحص دوري وتدمير فوري.. سوسة النخيل الحمراء تتحدى الإدارة الزراعية بالوادي الجديد
فحص دوري وتدمير فوري.. سوسة النخيل الحمراء تتحدى الإدارة الزراعية بالوادي الجديد

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