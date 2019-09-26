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محافظات

تحت شعار بنحب مصر.. انطلاق مؤتمر قلب المنصورة للعام الخامس.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:48 م
صدى البلد
همت الحسينى
أقيمت اليوم الخميس فعاليات مؤتمر "قلب المنصورة ٢٠١٩" تحت شعار "بنحب مصر.. نبنى مصر" والذى يقام للعام الخامس على التوالى وينظمه قسم القلب بمستشفى المنصورة العام ومستشفى نبروه المركزى وأطباء قلب المنصورة بوزارة الصحة والتأمين الصحي.

تناول المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة التى تخص أمراض القلب وحاضر في المؤتمر نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية ويمنح شهادة معتمدة للترقية.

أكد الدكتور فيصل رضوان مقرر المؤتمر ان انعقاد المؤتمر اليوم يأتى بعد اسبوعين من مؤتمر الجمعية الاوروبيه لامراض القلب وذلك لنقل احدث التوصيات العلمية الحديثه الخاصة بأمراض القلب بحيث ينعكس ذلك على تحسن جودة الخدمة الصحية المقدمة للمريض.

وأضاف انه جرى خلال المؤتمر التوصية بضرورة تركيز الاهتمام على طب القلب الوقائى و التعامل السريع مع جلطات القلب والتعامل المناسب والمكثف مع ضغط الدم و تنظيم السكر والوصول للمستويات المحددة فى نسب الكولسترول والضغط و ممارسة الرياضه بشكل منتظم.

وأضاف الدكتور عماد عبد الحى استشارى القلب بمعهد القلب بالمحله انه حضر المؤتمر اليوم لمناقشة حالة قسطرة معقدة وشرحها للحضور مشيرا الى ان القسطرة نوعان نوع تشخيصى ونوع علاجى وهو تركيب الدعامات والتشخيص لتحديد نوع المرض وطريقة العلاج وطريقة التدخل للعلاج .

وفى نهاية المؤتمر تم تكريم كل من الدكتور حمدى السيد استاذ جراحة القلب بطب عين شمس والدكتور محمد محسن ابراهيم رئيس الجمعيه المصريه لارتفاع ضغط الدم والدكتور سليمان غريب رئيس قسم القلب بطب القصر العينى سابقا و الدكتور حاتم السكرى استاذ طب القلب بطب طنطا و الدكتور السيد عبد الفتاح عيد رئيس قسم الباطنه بجامعة الدلتا و الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا والدكتور على الله البحيرى مستشار امراض القلب بمديرية الصحه بالدقهلية سابقا و الدكتور عبد السلام شريف استاذ طب القلب بطب الزقازيق والدكتورة مى حمدى السيد رئيس قسم القلب بطب عين شمس.
تحت شعار بنحب مصر.. انطلاق مؤتمر قلب المنصورة للعام الخامس.. فيديو
تحت شعار بنحب مصر.. انطلاق مؤتمر قلب المنصورة للعام الخامس.. فيديو
تحت شعار بنحب مصر.. انطلاق مؤتمر قلب المنصورة للعام الخامس.. فيديو
تحت شعار بنحب مصر.. انطلاق مؤتمر قلب المنصورة للعام الخامس.. فيديو
تحت شعار بنحب مصر.. انطلاق مؤتمر قلب المنصورة للعام الخامس.. فيديو
تحت شعار بنحب مصر.. انطلاق مؤتمر قلب المنصورة للعام الخامس.. فيديو

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