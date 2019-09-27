انطلاق ملتقى توظيفي في أسيوط.. 29 سبتمبر

في إطار دعم محافظة أسيوط لمجال ريادة الأعمال، تعقد الحاضنة "همة" بجامعة أسيوط بالتنسيق مع المحافظة، ملتقى توظيفي في الفترة ما بين 29 وحتى 30 سبتمبر الجاري .



يهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسبة البطالة بالمحافظة وذلك بمشاركة مجموعة من الشركات التي يتوفر بها عدد من الوظائف في مجالات مختلفة.



وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، التنسيق مع جامعة أسيوط ومديرية القوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب بتوفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام الجامعة لإقامة الملتقى التوظيفي الذي يقام في الفترة بين 29 و 30 سبتمبر الجاري لتحقيق الهدف من الملتقى وتوفير فرص عمل للشباب وذلك في إطار تفعيل دور مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتوفير فرصة عمل ودخل للفتاة والشاب الأسيوطي وتقليل نسبة البطالة بالمحافظة.



وأشاد محافظ أسيوط بالدور الذي تقدمه الجامعة في مجال ريادة الأعمال موجهًا بتكثيف المؤتمرات والندوات التوعوية لتوعية الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.



وناشد الشباب بالتوجه إلى مقر الملتقى للمشاركة والتعرف على الوظائف والتدريبات المتاحة من قبل مجموعة من الشركات، مؤكدًا أن الملتقى يتوفر به عدد كبير من الوظائف بشتى المجالات والتدريبات المختلفة التي تؤهلهم إلى سوق العمل.