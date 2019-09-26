ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي يؤكد التزام بلاده بالعمل على تنفيذ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:37 م
صدى البلد
ا ش ا
أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي التزام بلاده بمواصلة العمل على تنفيذ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، داعيا إلى استحثاث المجهود الدولي وتعزيز التعاون الدولي والتعاون (جنوب-جنوب) في معاضدة المجهودات الوطنية للرفع من مستويات التنمية وتحقيق النقلة المنشودة للشعب التونسي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الجهيناوي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة "التأهب لعشرية من العمل والإنجاز"، والمنعقد تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية.
وأبرز الجهيناوي - خلال الكلمة - دور تونس الريادي وانخراطها الفاعل في العديد من المبادرات العالمية على غرار المبادرة الخاصة بهدف التنمية 16+ بعنوان "رائدون من أجل مجتمعات آمنة وعادلة ودامجة"، الهادف أساسا إلى تكريس دولة القانون والمؤسسات والمشاركة في صنع القرار وتدعيم دور المجتمع المدني والمرأة، علاوة على تقديمها للتقرير الوطني الطوعي حول تنفيذ هذه الأهداف أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، خلال شهر يوليو 2019.
يذكر أن الجهيناوي يترأس خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري الوفد التونسي المشارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنعقد هذا العام تحت شعار "دفع الجهود متعددة الأطراف للقضاء على الفقر وتوفير تعليم ذي نوعية جيدة والتصدي للتغير المناخي وتعزيز الإدماج".

ترشيحاتنا

بدون مكيك أب.. نانسى عجرم بإطلالة رياضية مع زوجها

ليلى علوى بإطلالة شبابية.. والجمهور: القمر الصغير

بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين

بعد خسارة وزنها.. آيتن عامر تخطف الأنظار بفستان يبرز رشاقتها

عماد متعب: رفضت منصب مدير المنتخب فى جهاز حسام البدرى لهذا السبب

شاهد.. هزة أرضية قوية تضرب إندونيسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة أنيقة بـ الاحمر

زوجان اشتريا ملابس أونلاين فوجئا بـ أقراص مخدرة بـ500 ألف يورو.. تفاصيل

لـ القلب والمناعة والسرطان.. 6 فوائد لا تتوقعها لـ ماء الثوم