مسافرة صينية تتهور وتفتح باب الطائرة لشعورها بالاختناق.. فيديو

عرضت فضائية "العربية "، تقريرا يعرض مسافرة صينية فتحت باب الطائرة لشعورها بالاختناق.



وأوضح أن حادثة طريفة وغريبة في ذات الوقت شهدتها إحدى الرحلات التابعة للخطوط الجوية الصينية.



وأشار إلى أن الحادثة بدأت عندما شعرت مسافرة صينية بالاختناق وأن نفسها مكتوم لتقوم قبل ثوان من الإقلاع بفتح مخرج الطوارئ للحصول على بعض الهواء النقي على حد قولها.



