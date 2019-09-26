شاهد.. هزة أرضية قوية تضرب إندونيسيا

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض لقطات لهزة أرضية ضربت إندونيسيا.



ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات، يوم الخميس، قبالة أرخبيل الملوك شرقي أندونيسيا، لكن لم يتم إصدار تحذير من حصول تسونامي.



وضرب الزلزال الذي تم تحديد مركزه على بعد 37 كيلومترا شمال شرق جزيرة أمبون في الساعة 8:46 صباحًا بالتوقيت المحلي، على عمق 29 كيلومترا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة في المنطقة التي تعرضت سابقًا لزلازل كبيرة.

