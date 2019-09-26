خالد الجندي: النذر مكروه في الإسلام ولا يجوز الاشتراط على الله.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن النذر مكروه في الإسلام، لأنه لا يعجل خيرا ولا يؤخر شرا.



وأضاف الجندي، في لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، أن المسلم لو نذر نذرا من أجل شفاء أخيه، فلن يشفيه الله لمجرد هذا النذر وقد يتوفى أخوه، كما أنه لا يجوز الاشتراط على الله.



من جانبه، قال الشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، أن النذر فيه معنى الاشتراط على الله عز وجل كأنه يقول "إن شفيت ابني يالله سأذبح عجلا".



وأكد أن القرآن الكريم يمدح الوفاء بالنذر وليس إعلان النذر نفسه، لان الإنسان حر في أن ينذر أو لا، لكن إذا نذر يجب عليه الوفاء بالنذر.