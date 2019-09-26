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أخبار العالم

بومبيو ينفي إمكانية إجراء محادثات مع كوريا الشمالية هذا الشهر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:09 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
رويترز
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لن تتمكن من ترتيب اجتماعات مع كوريا الشمالية في سبتمبر لكن واشنطن مستعدة لعقد اجتماعات وتعتقد أن من المهم أن تقوم بذلك.

وتوقفت المفاوضات التي تهدف إلى تفكيك البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية منذ فشل ثاني قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فبراير.

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