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اقتصاد

فوائد للاقتصاد والحكومة.. رضا لاشين يعدد إيجابيات خفض سعر الفائدة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:25 م
رضا لاشين
رضا لاشين
محمد صبيح
قال الدكتور رضا لاشين ، مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إن قرار لجنة السياسات النقدية بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثالثة هذا العام لتصل إلى ١٣.٢٥% ، ١٤.٢٥% على الإيداع والإقراض يأتي مدعوما بتراجع معدلات التضخم الى7.5%خلال الفترة وثبات سياسات تسعير المنتجين والمصنعين بعد زيادة أسعار المحروقات الأخيرة.

واشار مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية لـ صدى البلد الى ثقة وزيادة إقباب المستثمرين الأجانب على طروحات السندات الدولارية المصرية في الأسواق الأجنبية بالإضافة إلى اتجاة البنوك المركزية العالمية حاليا نحو خفض الفائدة حيث قام الفيدرالى الأمريكى بخفض نحو %0.25، والمركزى الأوروبى %0.1، والسعودية %0.25، وتركيا %3.25، وروسيا %0.25 ، كلها عوامل عززت من قرار المركزي.

وأضاف الدكتور رضا لاشين أن خفض سعر الفائدة سيجعل المستثمرين خاصة من لديهم فكر إداري ومالي وتسويقي يفكرون في طرق قنوات استثمار بديلة عن البنوك مثل المشروعات التجارية أو الصناعية أو خدمية أو الاستثمار في العقارات أو شراءالذهب أو البورصة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مختلف قطاعات الاقتصاد ستشهد نشاطا ملحوظا بعد فترات ركود طويلة عانت منها وستنشط حركة التجارة خاصة البيع بالتقسيط حيث تقل الفائدة على الأقساط المتبقية وسيفيد ذلك البيع بالتقسيط للسيارات والعقارات والأجهزة وخلافه.

أما المستثمر الذي لا يحب المخاطرة انتظارا لعائد مضمون بدون مخاطر فلن يسحب ودائعه من البنوك.. موضحا أنه كلما تم خفض سعر الفائدة يساعد على الإقتراض أكثر لأن سعر الفائدة حاليًا يقترب من ضعف معدل التضخم المعلن وبالتالى يوفر ذلك قروض وتسهيلات ائتمانية لكافة القطاعات الاقتصادية خاصة المصانع.

ويعمل خفض الفائدة على انخفاض فوائد وأقساط خدمة الدين الحكومي فينعكس على أرقام الموازنة العامة بالإيجاب وتتجه الزيادة للصرف على كافة الخدمات الأخرى التى يحتاجها المواطن من صحة وتعليم وخلافه.

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