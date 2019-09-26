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مرأة

اوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة أنيقة بـ الاحمر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:28 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة انجي وجدان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة.

وظهرت انجي بفستان احمر اوف شولدر باللون الاحمر واسع، ونصف كم طويل، من العلامة التجارية زارا واعتمدت تسريحة بشعرها الكيرلي، وامسكت بيدها حقيبة يد صغيرة، وانتعلت حذاء باللون الاسود متناسق مع اطلالاتها.

والتقطت انجي الصورة امام المرآه لتظهر اطلالتها كاملة وكتبت انجي " This lovely outift styled

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