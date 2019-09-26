يدعم الاستثمار والبورصة.. مصرفيون يشيدون بقرار خفض أسعار الفائدة

أشاد مصرفيون بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي برئاسة طارق عامر، خلال اجتماعها اليوم الخميس، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصل سعر عائد الإيداع و الإقراض لليلة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 13.25%، 14.25%، 13.75%، من العملية السابقة 14.25%، 15.25%، 14.75% ، على الترتيب ، مع خفض سعر الائتمان والخصم من 14.75% إلى 13.75%.



وقال المصرفيون -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بعد خفضها 1.5% يأتي في صالح المستثمرين ، كما يعطي دفعة قوية للبورصة.



بدوره، قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي -أكبر البنوك الحكومية في مصر- إن مصرفه عقد اجتماعا عاجلا اليوم عقب قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% ، وقرر الإبقاء على تثبيت أسعار الشهادات، موضحا أن خفض الفائدة لم يؤثر على فوائد الشهادات.



وأكد أن تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يعمل على تدفق الاستثمارات وجذب المستثمرين وأصحاب المصانع، من حيث أن سعر الفائدة سيكون أفضل بالنسبة لهم وسيساعدهم على النمو وفتح خطوط إنتاج أكثر في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة.



فيما كشف عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر -ثاني أكبر البنوك الحكومية- عن أن مصرفه، قرر أيضا تثبيت سعر الفائدة على الشهادات الثابتة عقب اجتماعه الذي عقده فور انتهاء اجتماع البنك المركزي.



وأكد المغربي، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة يصب في صالح جذب استثمارات جديدة كما انه يخدم أصحاب المشروعات في الحصول على قروض بفوائد مخفضة ما يعمل على زيادة حركة الإنتاج.