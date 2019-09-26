سفير أوكرانيا: مصر حققت إنجازات لافتة تحت قيادة الرئيس السيسي



وقال سفير اوكرانيا في القاهرة : إن التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا يتحرك تحركا سريعا فمن المتوقع أن يرتفع بشكل ملحوظ بحلول نهاية العام.



واوضح انه خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري، حققنا بالفعل رقما قياسيا حيث تتجاوز التجارة المتبادلة بين مصر وأوكرانيا 1,5 مليار دولار أمريكي. إنه رقم يبدو واعدا ولكنه لا يزال بعيدا عن طموحات وإمكانيات كلا الجانبين.



وتابع أود أن أعبر عن اقتناعي بأن تطور التعاون الأوكراني المصري في قطاع الطاقة يمكنه أن يلعب دورا مهما في الحفاظ على أمن الطاقة في مصر والدول الأوروبية. فقد استثمرت أوكرانيا خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 400 مليون دولار أمريكي في هذا المجال في مصر.



وقال إن أوكرانيا، كما تعرفون، هي سلة الخبز لأوروبا وهي جاهزة وقادرة على ضمان الأمن الغذائي في مصر بطريقة فعالة جدا وفي أطر زمنية محدودة للغاية.



وتابع ونرحب بالشركات المصرية المشاركة في المشاريع الاستثمارية في أوكرانيا في مجالات مختلفة مثل الطاقة والضيافة والاتصالات.



واضاف ومن المهم الإشارة إلى أن العلاقات الإنسانية بين أوكرانيا ومصر تتطور كذلك حيث يدرس في الجامعات الأوكرانية حاليا أكثر من 3000 طالب وطالبة من مصر.



وتأتي أوكرانيا في المرتبة الثانية (بعد ألمانيا) من حيث عدد السياح الذين يزورون مصر. وفي العام الماضي زارها أكثر من 1,2 مليون مواطن أوكراني.



وانهى السفير الاوكراني كلمته بالقول: عاشت الصداقة المصرية الأوكرانية .. المجد لمصر .. والمجد لأوكرانيا.

قال السفير الاوكراني في مصر، يفهين ميكيتينكو، إنه مر 28 عاما منذ أن صارت دولته تقطع شوطها ولا تزال تتحرك في طريقها الوعر والشائك من النظام الشيوعي الشمولي وعبر الرأسمالية المتوحشة والارتباك الاجتماعي إلى اقتصاد السوق المفتوح ساعية لبناء دولة ديمقراطية ذات المجتمع المدني الحر والمثقف والمتمتع بالحكم الذاتي.وبدأ سفير أوكرانيا في القاهرة كلمته الترحيبية في احتفالية السفارة الاوكرانية في القاهرة بالعيد القومي ال28 لاوكرانيا، قائلا انه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم بمناسبة احتفال الذكرى الــ 28 ليوم استقلال أوكرانيا.وأضاف سفير اوكرانيا في القاهرة: أليس في الحركة بركة كما يقول الشعب المصري الصديق؟ وفي رأيي هناك حكمة كبيرة في هذا المثل القصير، مستدلا على الحكمة هذا المثل من مسيرة أوكرانيا نحو الاستقلال والتنمية،وتابع: هذا الصيف، وبعد الانتخابات الحرة والديمقراطية، اختار الشعب الأوكراني رئيسا جديدا، السيد فولوديمير زيلينسكي، وبرلمانا جديدا. كما حصلت أوكرانيا على حكومة جديدة أيضا.وعاد سفير اوكرانيا في القاهرة، ليؤكد: في الحركة بركة، مؤكدا أن مصر تتحرك وهي شريك أوكرانيا وصديقنا الكبير. تتحرك مصر وإصلاحاتها جادة وملحوظة وسريعة. ولقد حققت مصر انجازات لافتة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته.وتابع: ونؤمن أن السنة القادمة ستبارك بلدينا بزيارات رسمية عالية المستوى. فنبذل قصارى جهودنا لحفاظها.