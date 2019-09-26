البحوث الإسلامية يوضح حكم شراء شهادات الخبرة

ذكر مجمع البحوث الإسلامية أن شراء شهادات الخبرة أو الحصول عليها بغير حق، كأن يأخذ شهادة خبرة بعام أو أكثر بأنه يعمل في مجال كذا دون أن يعمل فيه أو يتقنه لا يجوز، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من الكذب والغش، والله - سبحانه وتعالى- يقول: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" [التوبة:119] .



وأضاف المجمع قول النبي صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" الترمذي (1352) ، لافتًا إلى اشتراط صاحب العمل على من يتقدم إليه أن يأتي بشهادة خبرة، فلا يجوز مخالفة الشرط.

