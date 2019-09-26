مصر وروسيا تواصلان التنسيق المشترك للإعداد لقمة روسيا - أفريقيا الشهر المقبل



وخُصصت الجلسة لتناول الترتيبات الخاصة بقمة روسيا- افريقيا والمنتدي الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة يومي 23 و24 أكتوبر المقبل .



وأعرب السفير المصري خلال الجلسة عن الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة الروسية من أجل العمل على إنجاح القمة ووصولها إلي النتائج المرجوة التي يسعى إليها الجانبان الروسي والإفريقي.



كما شدد السفير المصري على وجود فرص واسعة أمام الجانبين الروسي والإفريقي لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، مؤكدًا على وجود الرغبة والإرادة السياسية لدي كلا الطرفين لتعزيز هذا التعاون، ومشددًا على أن القمة تحظى باهتمام بالغ لدى القيادة السياسية في البلدين.



جدير بالذكر أن قمة روسيا/ أفريقيا تُعد أحد الأنشطة الهامة التي تضطلع بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العام الجاري.

عقد السفير "إيهاب نصر" سفير مصر في روسيا والسفير ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس "بوتين" للشرق الأوسط وأفريقيا، جلسة إحاطة بمقر وزارة الخارجية الروسية لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة لدي موسكو.