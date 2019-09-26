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فن

أيتن عامر تكشف عن هدية وفاء عامر لها بمهرجان الجونة السينمائى

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:39 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورة لها من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة .

وعلقت أيتن عامر قائلة : "لما اختى الكبيرة تجيبلى فستان حلو أوي، تسلم أيديها عليه، ماينفعش ماتصورش بيه، حتى لو مش حاطة ماكياج، تسلم إيدك يا فوففا، يا ست الستات".

يذكر أن آيتن عامر شاركت في بطولة مسلسل "طلقة حظ" بجانب مصطفى خاطر وهبة مجدي، ومحمد أنور، ورانيا شاهين، إنعام سالوسة، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وعُرض في رمضان الماضي، بينما شاركت وفاء في نفس الموسم بمسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري.
أيتن عامر تكشف عن هدية وفاء عامر لها بمهرجان الجونة السينمائى

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